Брэйтуэйт взял 9-й номер в «Барселоне» после ухода Суареса

Футболисты «Барселоны» определились с игровыми номерами на сезон-2020/21.

Нападающий Мартин Брэйтуэйт, перешедший в «Барсу» в феврале, сменил 19-й номер на 9-й, который освободился после ухода форварда в .

За «Барсу» уругваец выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.

Защитник Рональд Араухо получил 4-й номер, полузащитник Рикард Пуч – 12-й, а хавбек Матеус Фернандес – 19-й.

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8