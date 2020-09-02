«Реал» впервые за 40 лет никого не купил в летнее трансферное окно

«Реал» не сделал ни одного приобретения в летнее трансферное окно, которое закрылось вчера.

Как пишет As, подобная ситуация в мадридском клубе произошла впервые за 40 лет. Летом 1980 года «Реал» заявил троих футболистов «Кастильи» и вернул защитника Рафаэля Гарсию из аренды.

Этим летом в команду вернулись , и , на правах аренды выступавшие за «Баварию», «Реал Сосьедад» и «Реал Овьедо» соответственно.

При этом многие футболисты покинули клуб. Так, из «Реала» ушли на постоянной основе или в аренду Гарет Бэйл, Серхио Регилон, Хамес Родригес, Ашраф Хакими, Браим Диас, Рейньер, Дани Себальос, Борха Майораль и Такефуса Кубо.

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