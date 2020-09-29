«За последний год все новые дети Плющенко от Тутберидзе». Ургант пошутил, что Этери стала суррогатной матерью сына Евгения

Телеведущий Иван Ургант в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил на тему того, что суррогатной матерью второго сына Евгения Плющенко от Яны Рудковской стала тренер Этери Тутберидзе.
«У Плющенко и Рудковской родился сын. Мы поздравляем Яну и Женю. Сына назвали Арсением. Мы радуемся в том числе и за Гном Гномыча, чьи молитвы наконец подействовали.
Это уже второй сын Яны и Жени. Осталось родить еще пятерых, чтобы в Тик-Токе Яны появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей.
Евгений и Яна сообщили, что ребенок был рожден при помощи суррогатной матери. Многие бросились искать, кто это был. Если логически рассуждать, это Этери Тутберидзе. Потому что за последний год все новые дети Плющенко от нее.
Яна Рудковская опубликовала фотографию Арсения в коляске за полмиллиона рублей. А это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое», – сказал Ургант.
В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова, сестры Вероника и Алена Жилины, а также Арина Парсегова.
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