«За последний год все новые дети Плющенко от Тутберидзе». Ургант пошутил, что Этери стала суррогатной матерью сына Евгения

Телеведущий Иван Ургант в передаче «Вечерний Ургант» на канале пошутил на тему того, что суррогатной матерью второго сына Евгения Плющенко от Яны Рудковской стала тренер Этери Тутберидзе.

«У Плющенко и Рудковской родился сын. Мы поздравляем Яну и Женю. Сына назвали Арсением. Мы радуемся в том числе и за , чьи молитвы наконец подействовали.

Это уже второй сын Яны и Жени. Осталось родить еще пятерых, чтобы в Тик-Токе Яны появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей.

Евгений и Яна сообщили, что ребенок был рожден при помощи суррогатной матери. Многие бросились искать, кто это был. Если логически рассуждать, это . Потому что за последний год все новые дети Плющенко от нее.

опубликовала фотографию Арсения в коляске за полмиллиона рублей. А это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое», – сказал Ургант.

В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова, сестры Вероника и Алена Жилины, а также Арина Парсегова.

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