«Спартак» могут оштрафовать за превышение числа болельщиков на игре с «Зенитом» («Чемпионат»)

«Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два не связанных друг с другом источника.

Согласно регламенту , с 1 августа 2020 года на матчи лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевого клуба.

По данным официального сайта РПЛ, на субботнем матче – (1:1) присутствовали 17 150 зрителей (вместимость – 45 360).

«Болельщиков, конечно, было больше», – сказал один из источников, отметив, что красно-белых могут наказать за несоблюдение санитарных норм.

Другой собеседник «Чемпионата» в РФС рассказал, что клуб могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции, а также за превышение допустимого числа болельщиков, если в рапорте делегата матча было указано о превышении числа зрителей на матче.

При этом при рассмотрении этого вопроса КДК РФС может использовать в качестве доказательств не только официальный рапорт, но и материалы в СМИ.

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