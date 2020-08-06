Озил заступился за Гуннерзавра: «Готов возмещать «Арсеналу» всю его зарплату, пока буду игроком клуба»

Полузащитник «Арсенала» выступил в защиту клубного маскота Гуннерзавра, которого временно сократили из-за последствий пандемии коронавируса.

Вчера «Севилья» объявила о том, что маскот будет работать на матчах команды.

«Мне было очень грустно, что Джерри Ки, известный как наш знаменитый и преданный маскот Гуннерзавр, являющийся неотъемлемой частью нашего клуба, был сокращен после того, как провел в клубе 27 лет.

Таким образом, я готов возмещать «Арсеналу» полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком клуба. Так Джерри сможет продолжать заниматься тем делом, которое он так любит», – написал Озил в твиттере.

😖«Арсенал» уволил Гуннерзавра, чтобы сэкономить. Маскота уже готова подписать «Севилья»

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