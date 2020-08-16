У Шакири коронавирус. Это третий игрок «Ливерпуля» с ковидом сейчас и четвертый – с сентября

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Швейцарии по футболу Джердан Шакири коронавирус Футбол

Еще один игрок «Ливерпуля» заболел коронавирусом.

Полузащитник Джердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Швейцарии.

Шакири находится на изоляции, ведется эпидемиологическое расследование источника заражения.

Отметим, что швейцарец – третий игрок «Ливерпуля» с коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали Тиаго Алькантара и Садьо Мане, они сейчас находятся на изоляции. Ранее переболел вирусом новичок команды, защитник Костас Цимикас.

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