Кавани и Теллес в «МЮ», Парти в «Арсенале», Кьеза в «Юве», Джокович выбил Хачанова, «Ак Барс» сильнее «Салавата», лучшие вратари и защитники от France Football и остальные новости утра

1. В топ-лигах Европы 5 октября закрылось трансферное окно. Было ли что-то интересное? Да!

Эдинсон Кавани на флажке перешел в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, «МЮ» подписал защитника «Порту» Теллеса, 18-летнего хавбека «Пеньяроля» Пельистри и 18-летнего Траоре из «Аталанты» (он приедет в январе).

«Ювентус» арендовал Кьезу у «Фиорентины» на 2 года с обязательством выкупа за 40+10 млн евро. Шупо-Мотинг и Дуглас Коста перешли в «Баварию», также мюнхенцы подписали защитника «Марселя» Сарра.

Парти перешел в «Арсенал» из «Атлетико» за 50 млн евро, мадридцы арендовали у «канониров» Торрейру. Рафинья перешел из «Барсы» в «ПСЖ». «Зенит» отдал Ригони в аренду «Эльче».

Другие новости о переходах можно найти в ленте соответствующего тега.

2. В РПЛ окно открыто до 19 октября, и вот какая есть новость: Далер Кузяев не перейдет в «Локомотив», пишут, что он договорился с «Зенитом» о контракте.

3. В мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на матчах из-за коронавируса. Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что пока лига не получала никаких указаний, но не исключил такой вариант.

4. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» чемпион-2016 Новак Джокович обыграл Карена Хачанова. Андрей Рублев прошел Мартона Фучовича, Стефанос Циципас – Григора Димитрова. Пабло Каррено-Буста победил Даниэля Альтмайера и вышел в четвертьфинал на втором «Шлеме» подряд.

В женской сетке Петра Квитова обыграла Чжан Шуай, София Кенин – Фиону Ферро. Онс Жабер поборется с Даниэль Коллинс – матч из-за дождя перенесли на вторник.

5. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что между главным тренером Сергеем Семаком и форвардом Артемом Дзюбой нет конфликта.

6. Школы фигурного катания Москвы закрыли из-за коронавируса. Сборная России продолжит тренировки, пишет «Спорт-Экспресс».

7. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» второй раз в сезоне – дважды со счетом 4:1. «Магнитка» в гостях победила «Нефтехимик», рижское «Динамо» уступило «Сочи».

8. Французский журнал France Football планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3 и уже назвал по 10 кандидатов на четыре позиции. Яшин, Буффон, Нойер, Касильяс, ван дер Сар – среди претендентов на звание лучшего вратаря. Рамос, Куман, Каннаваро и Беккенбауэр поборются за позицию центрального защитника. Мальдини, Марсело, Роберто Карлос претендуют на звание лучшего левого защитника, а Кафу, Лам и Тюрам – правого.

9. «Барселона» просит игроков пойти на снижение зарплаты. Отмечается, что переговоры проводятся путем «неформальных точечных контактов».

10. CAS опубликовал мотивировочные части по решению российских биатлонисток: дело Зайцевой – на 94 страницах, Романовой – на 65, Вилухиной – на 63. В частности, по мнению CAS, Зайцева, вероятно, знала о том, что ее допинг-проба на Играх в Сочи будет заменена на чистую мочу.

Экс-глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров отрицал в суде, что заплатил миллионы за молчание Старых, и заявил, что сопротивлялся давлению Мутко. Бывший исполнительный директор Союза Сергей Кущенко заявил, что Юрьева и Старых втайне от СБР приняли решение об использовании допинга в сезоне-2013/14.

11. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не работает с Розановым, с которым перешла из группы Тутберидзе. Фигуристку тренирует Плющенко, утверждает ТАСС.

12. Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен завершает карьеру. У него оставался год контракта на 5,75 млн долларов. Нисканен брал Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

13. Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер вышел из искусственной комы, в которую его ввели после сердечного приступа..

14. Кучеров, Миранчук, Медведев, Поветкин и Нагорный номинированы на «Спортсмен года»-2020 по версии GQ.

15. «Арсенал» временно сократил маскота Гуннерзавра. Сотрудник, исполнявший его роль, работал в клубе с 1993 года.

16. Месси, Суарес и Дибала полетели на матчи сборных на частном самолете Лео. Вместе с ними отправились еще несколько аргентинских игроков.

17. Владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин общался с советником «Ред Булл» Гельмутом Марко и рассматривает возможность замены Даниила Квята на своего сына Никиту в «Альфа Таури». При этом приоритетом для Мазепиных является трансфер в «Хаас».

18. Рекламная компания заблокировала билборд с критикой позиции Леброна Джеймса по Китаю.

Цитаты дня.

Дэйна Уайт про шестую попытку организовать бой Хабиб – Фергюсон: «Что произойдет на этот раз – может, астероид упадет на Землю?»

Ротенберг о Кокорине: «Саша объяснял, что пошел в «Спартак» на повышение. Он топовый игрок»

Овечкин о футбольном «Динамо»: «Хотел бы сыграть на любой позиции. Жду контракта»

Гендиректор «Зенита»: «Игроки «Спартака» тренируют нырки, особенно в штрафной»

Илья Авербух: «Загитова – украшение «Ледникового периода». Слухи о смене ведущих? Это глупость!»

Газизов о словах Медведева про нырки: «Я в нашем тренере не сомневаюсь»

Черданцев о «Матч ТВ»: «После футбола» смотрело в 1,5 раза больше целевой аудитории, чем «Время». А «Спартак» – «Зенит» – в 3 раза больше, чем «Тора»

Бувач о работе с Клоппом: «Все эти 18 лет я чувствовал себя главным. Просто был в тени»

Жена Ромеро раскритиковала «МЮ»: «С Серхио клуб дошел до 4 финалов и полуфиналов и проиграл их все, оставив его на лавке. Время отпустить»

Карпин призвал строже оценивать судей РПЛ: «Наказывать жестко! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»