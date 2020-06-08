Яшин, Буффон, Нойер, Касильяс, ван дер Сар – среди претендентов на звание лучшего вратаря в истории (France Football)

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Французский журнал France Football составил список из 10 вратарей, номинированных на звание лучшего в истории.

В топ-10 попал голкипер сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» Лев Яшин.

France Football планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3.

Также в список попали следующие вратари:

Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).

Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

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