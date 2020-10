Яшин, Буффон, Нойер, Касильяс, ван дер Сар – среди претендентов на звание лучшего вратаря в истории (France Football)

Французский журнал France Football составил список из 10 вратарей, номинированных на звание лучшего в истории.

В топ-10 попал голкипер сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» .

France Football планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3.

Также в список попали следующие вратари:

Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), (Италия), (Дания), (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), (Германия), Дино Дзофф (Италия).

Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

🧤 Let’s start with the 10 nominees best goalkeepers of all time ! #BOdreamteamhttps://t.co/7sHyU2ev4m pic.twitter.com/uR6DEpukH7