Экс-глава СБР Прохоров отрицал в суде, что заплатил миллионы за молчание Старых, и заявил, что сопротивлялся давлению Мутко

Теги Виталий Мутко Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг СБР Михаил Прохоров Министерство спорта России Ирина Старых Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров дал свидетельские показания Спортивному арбитражному суду в деле о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой.

«Михаил Дмитриевич Прохоров, бывший президент СБР, категорически опровергает заявления о том, что он заплатил миллионы за молчание в деле о предполагаемом допинге Ирины Старых, о чем говорилось в показаниях доктора Родченкова от 2 ноября 2017 года и 15 января 2018 года.

Он также заявляет, что он открыто критиковал существующую в России систему спортивного менеджмента, назначал иностранных тренеров и сопротивлялся давлению со стороны бывшего министра спорта Виталия Мутко.

Он утверждает, что до публикации первого доклада Макларена он никогда не слышал имен Ирина Родионова или Станислав Димитриев, и никогда не видел этих людей.

Наконец, он заявляет, что убежден в невиновности заявителя (Зайцевой) и в том, что она не была вовлечена в так называемую «государственную допинговую систему», – говорится в мотивировочной части по делу Зайцевой.

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