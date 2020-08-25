Бувач о работе с Клоппом: «Все эти 18 лет я чувствовал себя главным. Просто был в тени»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о совместной работе с главным тренером .

– Смотрите, я читаю интернет и вижу: может прийти в «Динамо». Моя первая мысль: он приходит тренировать. Как человек, который 18 или сколько лет работает тренером, так резко меняет карьеру и становится спортивным директором?

– Вы не единственный, многие люди думали, что я иду тренировать. Мне было интересно попробовать что-то другое и открыть для себя новые перспективы. Плюс это не такие уж и радикальные перемены, я считаю. Вот и все.

На самом деле не такая большая разница с тем, чтобы тренировать. Да, я не на поле, не веду тренировки, не подсказываю футболистам, куда бежать. Но во всех клубах, где я работал раньше, я постоянно был в контакте с менеджерами, с руководителями, имел голос во всех важных обсуждениях.

По большому счету, все эти 18 лет я чувствовал себя главным. Я выполнял всю ту же работу, просто у меня не было такого внимания, этих интервью, но мне это и не было нужно. А в остальном я делал ту же работу, старался, чтобы команда добивалась успеха. Просто был в тени, – сказал Бувач в интервью Нобелю Арустамяну.

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