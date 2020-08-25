«МЮ» подписал 18-летнего Траоре из «Аталанты» за 30 млн евро. Вингер приедет в январе

объявил о достижении договоренности с «Аталантой» о трансфере вингера .

18-летний игрок присоединится к новому клубу в январе после прохождения медосмотра, подписания контракта и оформления разрешения на работу в Англии.

Сообщалось, что за ивуарийца заплатили 30 миллионов евро плюс бонусы.

Манкунианцы отметили, что наблюдали за прогрессом Траоре с 2016 года.

Траоре провел 3 матча в Серии А и забил 1 гол.

«МЮ» подписал 18-летнего вингера из «Аталанты» за 30 млн евро. Звучит красиво, но у него 24 минуты во взрослом футболе