CAS: «Зайцева была осведомлена о том, что ее допинг-проба на Играх в Сочи будет заменена на чистую мочу»

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой .

Коллегия арбитров пришла к выводу, что проба мочи Зайцевой, которую она сдала 19 февраля 2014 года во время Олимпиады в Сочи, была заменена на заготовленную заранее «чистую» мочу, и спортсменка знала об этом.

«Коллегия убеждена в том, что в данном случае повышенный уровень натрия, обнаруженный в пробе B2890589 заявительницы, является надежным свидетельством, подтверждающим вывод, что моча, которая была сдана ею во время процедуры допинг-контроля 19 февраля 2014, могла быть намеренно заменена чистой мочой, которую заявительница предоставила перед Играми в Сочи.

Соль была добавлена в замещающую мочу, чтобы отрегулировать ее удельный вес в соответствии с плотностью замещенной мочи, зафиксированной в DCF (Doping Control Form) от 19 февраля 2014 года.

Заявительница, вероятно, была полностью осведомлена, что образцы мочи, которые ей придется сдавать во время официальных процедур допинг-контроля на Играх в , будут заменены на чистую мочу», – говорится в мотивировочной части CAS по делу Зайцевой.

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