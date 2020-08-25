Мальдини, Марсело, Роберто Карлос – среди претендентов на звание лучшего левого защитника в истории (France Football)

Французский журнал France Football назвал 10 игроков, претендующих на звание лучшего левого защитника в истории.
Издание отобрало следующих футболистов:
Андреас Бреме (Германия), Руд Крол (Нидерланды), Пауль Брайтнер (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антонио Кабрини (Италия), Марсело (Бразилия), Джачинто Факкетти (Италия), Нилтон Сантос (Бразилия), Жуниор (Бразилия), Роберто Карлос (Бразилия).
Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».
Символическая сборная будет объявлена в декабре.
Ранее France Football представил список лучших вратарей и центральных защитников.
The 10 nominees as best left back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/cPqp5QDkjF pic.twitter.com/w4Yw8kHBWN— France Football (@francefootball) October 5, 2020