Мальдини, Марсело, Роберто Карлос – среди претендентов на звание лучшего левого защитника в истории (France Football)

Французский журнал France Football назвал 10 игроков, претендующих на звание лучшего левого защитника в истории.

Издание отобрало следующих футболистов:

Андреас Бреме (Германия), Руд Крол (Нидерланды), (Германия), (Италия), Антонио Кабрини (Италия), (Бразилия), (Италия), Нилтон Сантос (Бразилия), Жуниор (Бразилия), (Бразилия).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

Ранее France Football представил список лучших вратарей и центральных защитников.

The 10 nominees as best left back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/cPqp5QDkjF pic.twitter.com/w4Yw8kHBWN