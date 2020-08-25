В мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на матчах из-за коронавируса («Чемпионат»)

В мэрии Москвы обсуждался вопрос о закрытии трибун на матчах, проходящих под эгидой РФС, утверждает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

На прошлой неделе в руководстве Москвы обсуждали меры по профилактике коронавируса. Было названо несколько вариантов мер: власти могут как полностью закрыть доступ зрителей к футбольным матчам, так и частично ограничить их число, сообщил источник в мэрии, уточнив, что частичное или полное закрытие трибун будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что ограничения могут ввести уже в следующем туре .

«Клубы уведомили об этом еще на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придется корректировать», – добавил собеседник.

В последние дни в Москве наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки в столице было выявлено 3527 случаев заражения инфекцией (на 200 больше, чем днем ранее).

В России на втором месте по числу заразившихся находится Санкт-Петербург – 407 случаев (днем ранее – 392 случая).

Всего в России с момента начала распространения коронавируса заразились, по данным на утро 5 октября, около 1,2 млн человек.

Всего умерли 21 475 человек, у которых был подтвержден диагноз , в том числе за прошедшие сутки скончались 117 человек.