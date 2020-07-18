«Арсенал» временно сократил маскота Гуннерзавра. Сотрудник, исполнявший его роль, работал в клубе с 1993 года

продолжает сокращать расходы в свете убытков из-за пандемии коронавируса.

Клуб уволил сотрудника Джерри Ки, который с 1993 года был маскотом команды Гуннерзавром. В «Арсенале» посчитали траты на его работу ненужными, поскольку сейчас на трибунах нет болельщиков.

Отмечается, что это временное сокращение, и Ки вернется к работе, когда на трибунах будут болельщики. Впрочем, он также потерял и вторую должность в «Арсенале» – координатора фанатов во время выездных матчей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gunnersaurus (@officialgunnersaurus) 18 Июл 2020 в 8:03 PDT

Клубы АПЛ могут потерять 586 млн фунтов, если весь сезон пройдет без болельщиков. Сильнее всего это ударит по «Арсеналу» и «МЮ»