«Арсенал» временно сократил маскота Гуннерзавра. Сотрудник, исполнявший его роль, работал в клубе с 1993 года

«Арсенал» продолжает сокращать расходы в свете убытков из-за пандемии коронавируса.
Клуб уволил сотрудника Джерри Ки, который с 1993 года был маскотом команды Гуннерзавром. В «Арсенале» посчитали траты на его работу ненужными, поскольку сейчас на трибунах нет болельщиков.
Отмечается, что это временное сокращение, и Ки вернется к работе, когда на трибунах будут болельщики. Впрочем, он также потерял и вторую должность в «Арсенале» – координатора фанатов во время выездных матчей.
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Клубы АПЛ могут потерять 586 млн фунтов, если весь сезон пройдет без болельщиков. Сильнее всего это ударит по «Арсеналу» и «МЮ»