«Арсенал» временно сократил маскота Гуннерзавра. Сотрудник, исполнявший его роль, работал в клубе с 1993 года

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«Арсенал» продолжает сокращать расходы в свете убытков из-за пандемии коронавируса.

Клуб уволил сотрудника Джерри Ки, который с 1993 года был маскотом команды Гуннерзавром. В «Арсенале» посчитали траты на его работу ненужными, поскольку сейчас на трибунах нет болельщиков.

Отмечается, что это временное сокращение, и Ки вернется к работе, когда на трибунах будут болельщики. Впрочем, он также потерял и вторую должность в «Арсенале» – координатора фанатов во время выездных матчей.

 
 
 
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Публикация от Gunnersaurus (@officialgunnersaurus)

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