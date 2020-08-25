«Ювентус» арендовал Кьезу у «Фиорентины» на 2 года с обязательством выкупа за 40+10 млн евро

Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Ювентус».

Соглашение с 22-летним игроком заключено на два сезона с обязательством выкупа. Оно вступит в силу, если к концу сезона-2012/22 будут достигнуты определенные спортивные цели. Если этого не произойдет, «Юве» все равно получит право выкупить игрока.

Сумма трансфера в обоих случаях составит 40 млн евро, которые предстоит выплатить за три года. Она может увеличиться максимум на 10 млн евро в зависимости от выступления игрока.

Кроме того, за первый год аренды Кьезы туринский клуб выплатит 3 млн евро, за второй – 7 млн.

Статистику Кьезы можно найти здесь.