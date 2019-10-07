Защитник «Филадельфии» Нисканен завершает карьеру. У него остался год контракта на 5,75 млн долларов

Защитник больше не планирует играть в хоккей.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, хоккеист в ближайшее время объявит о завершении карьеры.

сообщил, что Нисканен сам заявил клубу о своих намерениях. Несмотря на то, что «Флайерс» попросили игрока подумать, он остался при своем мнении.

Кроме этого, «Филадельфии» работает над новым контрактом защитника Джастина Брауна.

У 33-летнего Нисканена остался один год действующего контракта с зарплатой 5,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне защитник набрал 33 (8+25) очка при полезности «+15». В плей-офф отметился 2 (1+1) баллами при нулевом показателе полезности.