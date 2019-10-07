Овечкин о футбольном «Динамо»: «Хотел бы сыграть на любой позиции. Жду контракта»

Нападающий высказался после матча 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (2:0).

«Все шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Главное, что команда победила. Было важно психологически одержать победу.

Жду контракта [с «Динамо»]. На какой позиции в команде хотел бы сыграть? Да на любой! Выйти на минуту в конце игры было бы супер», – заявил Овечкин.

Россиянин присутствовал на матче и объявлял состав «Динамо». Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых.