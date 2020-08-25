Месси, Суарес и Дибала полетели на матчи сборных на частном самолете Лео

Нападающий «Барселоны» пригласил форварда и группу аргентинских футболистов отправиться на матчи национальных сборных на его частном самолете.

На рейсе, направившемся в Буэнос-Айрес, присутствовали также ( ), Николас Отаменди («Бенфика»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Лукас Окампос и Маркос Акунья («Севилья»), сообщает TyC Sports.

Месси приобрел самолет Gulfstream V в 2018 году. На борту расположены 8 кроватей, оборудована ванная комната с душем. На трапе самолета написаны имена членов семьи Месси.