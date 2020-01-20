Жена Ромеро раскритиковала «МЮ»: «С Серхио клуб дошел до 4 финалов и полуфиналов и проиграл их все, оставив его на лавке. Время отпустить»

Элиана Гуэрсио, жена вратаря Серхио Ромеро, резко высказалась в адрес клуба.

усердно трудился ради этого клуба. Они выиграли свой прошлый трофей с ним в составе. Он помог команде дойти до четырех финалов и полуфиналов, а потом его оставляли на лавке только ради того, чтобы проиграть их все.

Пришло время вернуть ему эту возможность и отпустить. Проявите уважение хоть на этот раз!!!» – написала девушка в инстаграме.

Ромеро выступает за «Юнайтед» с 2015 года. Он провел за клуб 7 матчей в АПЛ. Всего же он защищал ворота в 61 игре, не пропустив ни одного гола в 39 из них.