Кучеров, Миранчук, Медведев, Поветкин и Нагорный номинированы на «Спортсмен года»-2020 по версии GQ

Журнал GQ назвал номинантов на приз «Спортсмен года»-2020.

В него вошли:

•‎ , теннис. «Первая ракетка России с каждым матчем приближается к званию лучшего теннисиста мира», – говорится в описании номинации.

•‎ , гимнастика. «Главной звезде российской гимнастики удалось нарушить гегемонию спортсменов из Азии», – так описывают достижения гимнаста.

•‎ , бокс. «За драматический поединок с и лучший нокаут года, подаривший россиянину титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также пояс WBC Diamond», – изложены причины номинации Поветкина.

•‎ , футбол. «После голов в ворота за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России все, выбрал «Аталанту». Лишний раз о его силе говорит то, что без Миранчука тут же превратился из лидера чемпионата в середняка», – объясняется выбор в пользу Миранчука.

•‎ , хоккей. «За продолжение победных традиций россиян в », – говорится в пояснении.