Рамос, Куман, Каннаваро, Беккенбауэр – среди номинантов на звание лучшего центрального защитника в истории (France Football)

Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 центральных защитников, претендующих на звание лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки: (Италия), Бобби Мур (Англия), (Германия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), (Италия), Маттиас Заммер (Германия), Марсель Десайи (Франция), Гаэтано Ширеа (Италия), (Нидерланды), (Испания).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее France Football представил список лучших вратарей.

The 10 nominees as best centre back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/dOeHb2zxwR pic.twitter.com/8Ub7FYKy0Y