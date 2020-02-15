Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о следующем поединке легковеса .

«Если Хабиб победит Гэтжи, у Фергюсона будет еще один бой, над которым мы работаем прямо сейчас. Надеюсь, этот поединок с участием Хабиба и Фергюсона состоится, потому что люди хотят его увидеть.

Никогда не видел, чтобы бои срывались так часто, как в этом случае. Мне даже становится страшно, когда я думаю о возможности организовать их бой снова. Что произойдет на этот раз — может, астероид упадет на Землю?» – сказал Уайт.

Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254. Американец в мае победил Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе.

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