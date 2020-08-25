Газизов о словах Медведева про нырки: «Я в нашем тренере не сомневаюсь»

Гендиректор «Спартака» отреагировал на недавние слова генерального директора , который заявил, что футболисты московского клуба «тренируют нырки, особенно в штрафной».

Ранее главный тренер красно-белых сказал, что защитник петербуржцев Деян Ловрен падал после каждого контакта с игроками .

«Что касается реакции Медведева на слова Тедеско о падениях Ловрена, то я в нашем тренере не сомневаюсь».

О словах Ильи Кутепова

«Не хотел бы комментировать. Знаю, что Илья — большой профессионал», – сказал Газизов.

Тедеско сказал, что Ловрен падал после каждого касания. Мы проверили: 11 контактов, 4 падения и 3 заработанных фола