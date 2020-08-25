Газизов о словах Медведева про нырки: «Я в нашем тренере не сомневаюсь»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Шамиль Газизов Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на недавние слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что футболисты московского клуба «тренируют нырки, особенно в штрафной».

Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сказал, что защитник петербуржцев Деян Ловрен падал после каждого контакта с игроками «Спартака».

«Что касается реакции Медведева на слова Тедеско о падениях Ловрена, то я в нашем тренере не сомневаюсь».

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«Не хотел бы комментировать. Знаю, что Илья — большой профессионал», – сказал Газизов.

Тедеско сказал, что Ловрен падал после каждого касания. Мы проверили: 11 контактов, 4 падения и 3 заработанных фола

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