Газизов о словах Медведева про нырки: «Я в нашем тренере не сомневаюсь»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на недавние слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что футболисты московского клуба «тренируют нырки, особенно в штрафной».
Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сказал, что защитник петербуржцев Деян Ловрен падал после каждого контакта с игроками «Спартака».
«Что касается реакции Медведева на слова Тедеско о падениях Ловрена, то я в нашем тренере не сомневаюсь».
«Не хотел бы комментировать. Знаю, что Илья — большой профессионал», – сказал Газизов.
Тедеско сказал, что Ловрен падал после каждого касания. Мы проверили: 11 контактов, 4 падения и 3 заработанных фола