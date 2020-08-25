Гендиректор «Зенита»: «Игроки «Спартака» тренируют нырки, особенно в штрафной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявления главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 10-го тура РПЛ (1:1).
Тренер красно-белых заявил, что защитник петербуржцев Деян Ловрен падал после каждого контакта с игроками «Спартака».
«Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной.
Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», – сказал Медведев.
Тедеско сказал, что Ловрен падал после каждого касания. Мы проверили: 11 контактов, 4 падения и 3 заработанных фола