Школы фигурного катания Москвы закрыли из-за коронавируса. Сборная России продолжит тренировки («Спорт-Экспресс»)

С 5 октября закрываются катки и спортивные объекты, подведомственные Департаменту спорта Москвы, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Федерацию фигурного катания столицы.
Это означает, что будет ограничена работа «Самбо-70», «Москвича», «Мегаспорта» и других учреждений. Отмечается, что представили сборных продолжат работу на том же льду.
«У нас занимаются сейчас шесть человек на льду, только сборники. В их числе Мурашов, Яблоков, готовимся к Кубку России. По Ерохову решаем вопрос, он же заявлен в этом году за «Самбо-70».
Школа официально закрыта, но сборникам разрешено тренироваться. Директор сказал, что работа должна возобновиться 19 октября, но сами понимаете, что это не точно», – рассказала тренер школы «Москвич» Виктория Буцаева.
Сообщается, что на катке «Хрустальный» тренируются только представители сборных России и Москвы.