Школы фигурного катания Москвы закрыли из-за коронавируса. Сборная России продолжит тренировки («Спорт-Экспресс»)

С 5 октября закрываются катки и спортивные объекты, подведомственные Департаменту спорта Москвы, сообщает со ссылкой на Федерацию фигурного катания столицы.

Это означает, что будет ограничена работа , «Москвича», «Мегаспорта» и других учреждений. Отмечается, что представили сборных продолжат работу на том же льду.

«У нас занимаются сейчас шесть человек на льду, только сборники. В их числе Мурашов, Яблоков, готовимся к Кубку России. По Ерохову решаем вопрос, он же заявлен в этом году за «Самбо-70».

Школа официально закрыта, но сборникам разрешено тренироваться. Директор сказал, что работа должна возобновиться 19 октября, но сами понимаете, что это не точно», – рассказала тренер школы «Москвич» .

Сообщается, что на катке «Хрустальный» тренируются только представители сборных России и Москвы.