Ролан Гаррос. 1/8 финала. Рублев играет с Фучовичем, Хачанов встретится с Джоковичем, Циципас – с Димитровым

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» чемпион-2016 Новак Джокович встретится с Кареном Хачановым, Андрей Рублев играет с Мартоном Фучовичем.
Стефанос Циципас поборется с Григором Димитровым.
Сетка турнира здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 5 октября, 12.08
- Дата проведения
- 5 октября, 15.30
- Дата проведения
- 5 октября, 13.30
- Дата проведения
- 5 октября, 15.30