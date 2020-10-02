Ролан Гаррос. 1/8 финала. Рублев играет с Фучовичем, Хачанов встретится с Джоковичем, Циципас – с Димитровым

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» чемпион-2016 Новак Джокович встретится с Кареном Хачановым, Андрей Рублев играет с Мартоном Фучовичем.

Стефанос Циципас поборется с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала

Мартон Фучович (Венгрия) Андрей Рублев (Россия)
7:6|3:1
Дата проведения
5 октября, 12.08
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
5 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
5 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Даниэль Альтмайер (Германия)
Дата проведения
5 октября, 15.30
Онлайн матча

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