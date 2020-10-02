Ролан Гаррос. 1/8 финала. Рублев играет с Фучовичем, Хачанов встретится с Джоковичем, Циципас – с Димитровым

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» чемпион-2016 Новак Джокович встретится с Кареном Хачановым, Андрей Рублев играет с Мартоном Фучовичем.

Стефанос Циципас поборется с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала