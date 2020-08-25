Шупо-Мотинг и Дуглас Коста перешли в «Баварию»

«Бавария» подписала контракт с бывшим полузащитником «ПСЖ» Эриком-Максимом Шупо-Мотингом и взяла в аренду Дугласа Косту у «Ювентуса».

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, Шупо-Мотинг подписал контракт сроком до 30 июня 2021 года. Он будет играть за «Баварию» под 13-м номером.

Дуглас Коста будет выступать за «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2020/21.

Фото: твиттер «Баварии»

Ранее Шупо-Мотинг выступал за «Гамбург», «Нюрнберг», «Майнц» и «Шальке». Также он играл за «Сток Сити». Футболист, напомним, стал свободным агентом после истечения срока действия соглашения с «ПСЖ».

Шупо-Мотинг в минувшем сезоне сыграл во всех трех матчах финала восьми в Лиге чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота «Аталанты» (2:1).

Дуглас Коста уже играл в «Баварии» с 2015 по 2017 год. Из мюнхенского клуба он перешел в «Ювентус».

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