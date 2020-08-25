Кафу, Лам, Тюрам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории (France Football)

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Французский журнал France Football назвал 10 правых защитников, из которых будет выбран лучший в истории.

Список издания таков:

Джузеппе Бергоми (Италия), Манфред Кальтц (Германия), Кафу (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Карлос Альберто (Бразилия), Вим Сюрбир (Нидерланды), Джалма Сантос (Бразилия), Лилиан Тюрам (Франция), Клаудио Джентиле (Италия), Берти Фогтс (Германия).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

Ранее France Football представил списки лучших вратарей, центральных и левых защитников.

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