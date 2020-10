Кафу, Лам, Тюрам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории (France Football)

Французский журнал France Football назвал 10 правых защитников, из которых будет выбран лучший в истории.

Список издания таков:

(Италия), Манфред Кальтц (Германия), (Бразилия), (Германия), Карлос Альберто (Бразилия), Вим Сюрбир (Нидерланды), Джалма Сантос (Бразилия), (Франция), (Италия), Берти Фогтс (Германия).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

Ранее France Football представил списки лучших вратарей, центральных и левых защитников.

The 10 nominees as best right back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/FlVHsFhjUo pic.twitter.com/55rbQzeWcO