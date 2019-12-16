Вольфганг Пихлер вышел из комы, в которую его ввели после инфаркта

Бывший тренер женской сборной России по биатлону вышел из искусственной комы, в которую его ввели после сердечного приступа.

28 сентября появилась информация о том, что 65-летний специалист перенес инфаркт после велотренировки в Рупольдинге. Пихлера реанимировали на месте, а позднее доставили в больницу Траунштайна.

«Учитывая, что у него был сердечный приступ, он в порядке.

В прошлый четверг врачи смогли удалить трубку искусственной вентиляции легких. С тех пор Вольфганг возвращается медленно, но верно. Он может дышать и говорить. Врачи довольны его прогрессом и говорят, что все нормально, учитывая обстоятельства. Но он очень устал, ему нужно много отдыха.

Он не помнит ничего из того, что произошло. Но, как говорят врачи, это нормально. Все тесты показывают, что он на правильном пути и ему не нужна дополнительная операция.

Мы очень надеемся, что он вернется к нормальной жизни. С учетом того, как он интересовался Открытым чемпионатом Франции по теннису, можно сделать вывод, что он возвращается», – сказал брат тренера Клаус Пихлер.