Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «ПСЖ» стал игроком .

Как сообщает пресс-служба английского клуба, уругваец подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год. Он будет выступать в команде под 7-м номером.

🐂 El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Ранее стало известно, что Кавани хочет получать в «МЮ» более 10 млн евро в год.

Футболист находился в статусе свободного агента после того, как срок его контракта с истек. Кавани выиграл с парижанами 6 чемпионств во Франции и забил за клуб 200 мячей. В составе сборной Уругвая он провел 116 матчей, 50 раз поразив ворота соперников.