Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «ПСЖ» стал игроком .

Как сообщает пресс-служба английского клуба, уругваец подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год. Он будет выступать в команде под 7-м номером.

