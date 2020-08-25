Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед»

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Бывший нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, уругваец подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год. Он будет выступать в команде под 7-м номером.

Ранее стало известно, что Кавани хочет получать в «МЮ» более 10 млн евро в год.

Футболист находился в статусе свободного агента после того, как срок его контракта с «ПСЖ» истек. Кавани выиграл с парижанами 6 чемпионств во Франции и забил за клуб 200 мячей. В составе сборной Уругвая он провел 116 матчей, 50 раз поразив ворота соперников.

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