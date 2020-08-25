Ротенберг о Кокорине: «Саша объяснял, что пошел в «Спартак» на повышение. Он топовый игрок»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что не прочь вернуть форварда «Спартака» Александра Кокорина, который во второй половине прошлого сезона выступал за южан на правах аренды.
— Что происходит с Кокориным? Ушел в «Спартак» и постоянно лечится...
— Не знаю. Я с ним в последнее время не разговаривал. Даже толком не в курсе, что с ним сейчас случилось.
— Если у Кокорина не получится в «Спартаке», готовы взять его в аренду?
— Конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь — его же не просто так в «Спартак» позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается... Вопрос к медицинскому штабу москвичей.
И я не знаю, захочет ли он опять в «Сочи». Саша ведь объяснял мне, что пошел в «Спартак» на повышение. У него семья, дети. А у нас еще молодая команда, – сказал Ротенберг.
В новой травме Кокорина винят личного массажиста. Но все работавшие с ним убеждают: это суперпрофи, который не мог навредить