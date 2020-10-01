Илья Авербух: «Загитова – украшение «Ледникового периода». Слухи о смене ведущих? Это глупость!»

Продюсер шоу «Ледниковый период» поделился мнением о том, как олимпийская чемпионка справляется с ролью ведущей проекта.

«Что касается дебюта Загитовой в роли ведущей, то я уже говорил до и говорю об этом сейчас. Алина – большая умница. Она очень старается, от программы к программе Загитова будет набирать. Считаю, задача нас всех и зрителей - это поддержать Алину. Она на абсолютно новом для себя поприще. И, конечно, Загитова – украшение проекта.

Я считаю, уже давно стал своеобразным мостом каждого из участников. В свое время ведущими проекта были и Женя Плющенко, и , и Женя Медведева. А Алексей Ягудин благодаря проекту превратился в высокопрофессионального ведущего.

Так или иначе «Ледниковый период – это проект и для фигурного катания, и для фигуристов. Задача каждого из нас поддержать Алину и любоваться ее красотой. Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!» – сказал Авербух.

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