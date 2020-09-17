Трусова больше не работает с Розановым, с которым перешла из группы Тутберидзе. Фигуристку тренирует Плющенко (ТАСС)

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не тренируется ни у Сергея Розанова, ни у Александра Волкова в академии Плющенко, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В мае фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Одновременно с Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона перешел тренер Розанов. До Тутберидзе Трусова тренировалась у Волкова.
«У академии Плющенко пока нет второго льда. Трусова действительно больше не работает с Розановым, ее тренируют Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев, но конфликтов там не было.
С группой Волкова она по времени не пересекается, они не работают друг с другом», – заявил источник.
Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер
Мы увидели новую Трусову: медленная музыка (давно мечтала о такой), чувственный образ, но пока не идеальные прыжки