Трусова больше не работает с Розановым, с которым перешла из группы Тутберидзе. Фигуристку тренирует Плющенко (ТАСС)

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не тренируется ни у Сергея Розанова, ни у Александра Волкова в академии Плющенко, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В мае фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Одновременно с Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона перешел тренер Розанов. До Тутберидзе Трусова тренировалась у Волкова.

«У академии Плющенко пока нет второго льда. Трусова действительно больше не работает с Розановым, ее тренируют Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев, но конфликтов там не было.

С группой Волкова она по времени не пересекается, они не работают друг с другом», – заявил источник.

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер

Мы увидели новую Трусову: медленная музыка (давно мечтала о такой), чувственный образ, но пока не идеальные прыжки

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