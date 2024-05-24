«Балтика» вместе с «Мелбет» сделали форму к 300-летию Иммануила Канта. В ней сыграют с «Локо»

Калининградская «Балтика» вместе со своим партнером, букмекером «Мелбет», подготовила форму к матчу 30-го тура Мир РПЛ.

Она приурочена к 300-летию философа Иммануила Канта, уроженца Кенигсберга (это название до 1946 года носил Калининград).

«Погрузившись в удивительный мир философии, найдя вдохновение в Кафедральном соборе, совместно с нашим титульным партнером мы сформулировали свою высокую мысль – «Философию игры». Эти идеи привели к созданию эксклюзивного комплекта игровой формы, приуроченной к юбилею Иммануила Канта», – отмечается в сообщении.

В презентации формы приняли участие титулярные органисты Кафедрального собора Калининграда – Евгений Авраменко и Мансур Юсупов.

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