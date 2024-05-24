«Балтика» вместе с «Мелбет» сделали форму к 300-летию Иммануила Канта. В ней сыграют с «Локо»

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Калининградская «Балтика» вместе со своим партнером, букмекером «Мелбет», подготовила форму к матчу 30-го тура Мир РПЛ.

Она приурочена к 300-летию философа Иммануила Канта, уроженца Кенигсберга (это название до 1946 года носил Калининград).

«Погрузившись в удивительный мир философии, найдя вдохновение в Кафедральном соборе, совместно с нашим титульным партнером мы сформулировали свою высокую мысль – «Философию игры». Эти идеи привели к созданию эксклюзивного комплекта игровой формы, приуроченной к юбилею Иммануила Канта», – отмечается в сообщении.

В презентации формы приняли участие титулярные органисты Кафедрального собора Калининграда – Евгений Авраменко и Мансур Юсупов.

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26 комментариев
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"Лишь две вещи приводят меня в восхищение — это плюсовой баланс на сайте Мелбет и Балтика 7 внутри меня"
И. Кант
+73
0
+73
Ростех здесь конечно вообще не в тему
+18
0
+18
Кант в гробу переворачивается. Находится ниже всей верхней непотребщины...
+13
-3
+10
Отвратительная футболка
Ни концепта, ни стиля, просто аляповатые аппликации будто бы
Дизигнеру всего этого непотребства должно быть откровенно стыдно
+9
-2
+7
Ответ Никита Алексеев
Ростех здесь конечно вообще не в тему
А мелбет?😁
+5
0
+5
Бедный Кант
+7
-2
+5
Ответ 6h5fb4fdav
Жаль не с Мелстроем
Кто это?
+6
-2
+4
Берем. Калининград топ! 🤙
+4
-2
+2
надо прекращать с этим "креативом". всё пошло, тупо.
+3
-2
+1
Ужас, за что так Иммануила...
+2
-1
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300- летие чего. рождения/смерти/паспорт получил. редакторы изнасиловали русский язык. если по смыслу, лучше бы не трогали канта. родился не у нас, умер не у нас, по-русски не думал, и не писал
+3
-2
+1
А на спине надпись: «НЕ КАНТОВАТЬ!»
+1
0
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Ответ Алексей Горланов
"Лишь две вещи приводят меня в восхищение — это плюсовой баланс на сайте Мелбет и Балтика 7 внутри меня" И. Кант
Стэтхем почувствовал угрозу...
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Как-то не очень.
Можно было и получше сделать. Логотип рекламы 🤢
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Честне слова форма не очень 🫤🫤🫤
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Ого, Тоби Магуайр перешёл в Балтику 🤯
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Без мелбета красивая форма была бы. Но деньги есть деньги
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Балтика уже готова к мелбет первой лиге
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