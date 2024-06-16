Кейн забивал или ассистировал в 10 последних официальных матчах за сборную Англии, в которых выходил в старте

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Англия сыграет с Сербией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Харри Кейн не уходил без результативных действий ни в одном из 10 последних официальных матчах за сборную Англии, в которых выходил в старте. Всего у форварда 13 очков за этот отрезок – 10 голов и 3 голевые передачи.

Если в матче с Сербией Кейн забьет или отдаст ассист, сыграет коэффициент 1.70.

Игра пройдет 16 июня. Начало – в 22:00 мск.

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