В Греции объем серого гемблинг-рынка в 2023 году составил €1,7 млрд. Ставки на спорт – самый популярный выбор для игры

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В Греции объем нелегального гемблинг-рынка в 2023 году составил €1,7 млрд.

Комитет по азартным играм страны сообщил результаты исследования нелегального рынка гемблинга за прошлый год. Из общей суммы €1 млрд пришелся на онлайн-сегмент, а €700 млн – на наземный сектор.

Ставки на спорт – самый популярный выбор для игры: 53% всех незаконных пари заключают в основном лица в возрасте от 17 до 24 лет.

Игроки выбирают нелегальных операторов по нескольким причинам: отсутствие идентификации, возможность не платить налог на выигрыш, а также более выгодные бонусы и акции.

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