Вегорст забил самый быстрый гол после выхода на замену в истории Нидерландов на Евро. Ему понадобилось 2 минуты 18 секунд

забил победный гол после выхода на замену в матче группового этапа с Польшей (2:1).

Форвард « » появился на поле на 81-й минуте встречи и отличился уже на 83-й. Для этого Вегорсту понадобилось 2 минуты 18 секунд. Это самый быстрый гол после выхода на замену в истории выступлений сборной на Евро.

Если брать все турниры, Вегорст забивал после выхода на замену в трех матчах подряд, ранее делал только Ян Веннегор оф .

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