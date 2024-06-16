Вегорст забил самый быстрый гол после выхода на замену в истории Нидерландов на Евро. Ему понадобилось 2 минуты 18 секунд

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Ваут Вегорст забил победный гол после выхода на замену в матче группового этапа Евро-2024 с Польшей (2:1).

Форвард «Хоффенхайма» появился на поле на 81-й минуте встречи и отличился уже на 83-й. Для этого Вегорсту понадобилось 2 минуты 18 секунд. Это самый быстрый гол после выхода на замену в истории выступлений сборной Нидерландов на Евро.

Если брать все турниры, Вегорст забивал после выхода на замену в трех матчах подряд, ранее делал только Ян Веннегор оф Хесселинк.

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