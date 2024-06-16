Нидерланды в среднем забивают 1,67 гола за матч на Евро. Это лучший результат среди всех сборных

Нидерланды – самая результативная сборная в истории Евро.

Сборная в среднем забивает 1,67 гола за матч на Евро – лучший результат среди всех сборных. На Евро-2020 нидерландцы на групповом этапе забили больше всех (8 мячей), при этом вылетели в 1/8 финала от Чехии.

Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1,5 в матче с Польшей оценивается коэффициентом 1.27.

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