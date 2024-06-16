Нидерланды в среднем забивают 1,67 гола за матч на Евро. Это лучший результат среди всех сборных

Теги Сборная Нидерландов по футболу Лига Европы УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Нидерланды – самая результативная сборная в истории Евро.

Сборная в среднем забивает 1,67 гола за матч на Евро – лучший результат среди всех сборных. На Евро-2020 нидерландцы на групповом этапе забили больше всех (8 мячей), при этом вылетели в 1/8 финала от Чехии.

Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1,5 в матче с Польшей оценивается коэффициентом 1.27.

Ставки на Спортсе

Лукомский, Чернявский и Палагин ждут концерт от Англии, Дорский и Васильев – за Нидерланды: прогнозы авторов Спортса на Евро

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий