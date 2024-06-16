32-летний Эриксен стал самым возрастным автором гола в истории сборной Дании на Евро

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Кристиан Эриксен – самый возрастной автор гола сборной Дании на чемпионатах Европы.

Полузащитник датчан открыл счет в матче Евро-2024 со Словенией. Эриксен (32 года, 123 дня) стал самым возрастным игроков, забившим за Данию на чемпионатах Европы.

Также датчанин стал третьим по возрасту автором гола в истории сборной на крупных турнирах после Микаэля Лаудрупа в 1998 году (34 года, 9 дней) и Йона-Даля Томассона в 2010 году (33 года, 299 дней).

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