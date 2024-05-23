«Цена одного клиента – 15 тысяч рублей». Что мы узнали из фильма о букмекерах

Большое событие для всей российской беттинговой индустрии. Креативное агентство «НА ШУМЕ» выпустило полноценный документальный фильм в отнюдь не традиционном формате. Проект рассказывает о жизни букмекера изнутри, раскрывая детали о финансовой составляющей, отношении компаний к лудоманам и стратегиях по привлечению клиентов. Полная версия – на YouTube-канале «На ШУМЕ» , а мы собрали самое интересное из полуторачасовой работы в текстовом формате.

Как работает успешный букмекер

Самый популярный вопрос – о прибыли и принципах взаимодействия с клиентами. Директор data&analytics PARI Алексей Диков подробно объяснил, почему большим компаниям в нынешних реалиях нет никакого смысла участвовать в организации договорных матчей. Любой даже неудачный финансовый день для букмекера стабильно будет перекрыт в течение недели. Компании давно легализовали свои финансовые потоки, а истории о темных закулисных играх – красивый миф, оставшийся из 90-х

«Если играют одинаковые команды. Например, «Спартак» против «Спартака». Вот, будет коэффициент 2.00. Это равно 50%. Я сам до этого не сразу дошел – даже удивился, почему не понял этого раньше.

Многие думают, что букмекер создает событие, чтобы выиграть денег. Это ошибка. Вот, пример со «Спартаком». Коэффициент одинаковый – 2.00, а букмекер просто зарабатывает на маржинальности. Не отдает маленький кусочек денег выигравшему игроку. Около 7%.

Основной смысл букмекера – не выиграть на том, чтобы я проиграл. А просто распределить выигрыш» .

Сколько зарабатывает лидер рынка

Еще одно пространство для мифов – аномальные обороты букмекерских контор. В документальном фильме управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев подробно рассказал на примерах о финансовом отчете компании за год. Цифры действительно впечатляют. Букмекер всегда в выигрыше.

«Чистая выручка за 2023 год у нас 95 млрд рублей. Давайте округлим до 100 для простоты.

Оборот – в 3,5 раза больше. Маржинальность бизнеса – 23-24%. Например, 100 миллиардов рублей к нам поступило на депозиты, 75 миллиардов забрали обратно выигравшие клиенты. Таким образом, остается разница 25 миллиардов.

Дальше от этих денег платятся налоги, комиссии платежным системам. От того, что остается уже идут зарплаты, затраты на маркетинг и так далее» .

Логично было бы порадоваться за амбассадоров букмекеров, претендующих на кусок вкусного пирога, но здесь борьбу лидеров рынка за звезд сдерживает закон: до сих пор нельзя использовать изображения людей и животных в рекламе. Именно поэтому в некоторых рекламах мы только слышим голоса Губерниева и Овечкина и получаем определенные намеки на других звезд. В противном случае, как говорят эксперты, лучшие режиссеры снимали бы фильмы именно для букмекеров.

Как букмекер создает линии

В фильме креативного агентства «НА ШУМЕ» раскрыли и еще один большой секрет – о создании линий букмекерских контор. Российские букмекеры не скрывают, что ориентируются на западных лидеров рынка – просто копируют их линии, но речь именно о форматах до игры. А вот дальше интереснее.

«Да, все смотрят на них – берут и ставят такие же у себя. Чуть правят, по мнению своих аналитиков. Да, есть небольшая часть аналитиков, которые дают специальную роспись.

А основная работа трейдеров идет в режиме Live. Просто не успеешь взять чужую линию. Чем интересен российский рынок – тем, что здесь в сравнении с мировым, идет самое большое количество своих трейдеров. В мире такого нет» , – продолжает Сергеев.

Один человек – цель на восемь месяцев

А как букмекер относится к своим клиентам с точки зрения бизнеса? И здесь вступает в дело сложный математический расчет. В среднем с годами выработана формула, что с момента депозита клиент окупается спустя восемь месяцев.

«Окупаемость привлеченного пользователя – восемь месяцев. На сегодняшний день рынок оценивает одного привлеченного пользователя в 15 тысяч рублей.

Пользователь, внесший депозит, совокупно проигрывает в районе 15 тысяч рублей в среднем на седьмой-восьмой месяц» , – поделился еще одним секретом управляющий директор PARI.

Почему букмекерам не нужны лудоманы

В фильме разрушается еще один стереотип – о лудоманах. Сильно проигрывающий клиент – большая беда для букмекерских контор в реальной жизни. Гораздо выгоднее сотрудничать с теми, кто рассматривает ставки в качестве хобби и тратит деньги на развлечение стабильно, не выпуская азарт. Традиционный лудоман просто не сможет играть в одной букмекерской конторе.

«Нам очень невыгодны такие клиенты. Очень идет большая конкуренция за клиентов. Отдавать клиента, потерявшего ниточку азарта, это уход в полные убытки. В связи с этим мы и продвигаем инициативы по ответственной игре.

Лудоманы интересны букмекерам только в моменте, но они не живут на долгой дистанции. Если человек улетает в бесконтрольность, то это очень плохо, и не окупится» , – рассказал Алексей Диков.

Полная версия документального фильма – на YouTube-канале «На ШУМЕ» .

Ставки на Спортсе

Фото: unsplash.com /John Schnobrich