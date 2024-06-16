Англия обыграла Сербию на Евро-2024 – 1:0. Букмекеры предсказали точный счет матча
Сборная Англии обыграла Сербию в 1-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 1:0.
Единственный гол в игре забил Джуд Беллингем забил на 13-й минуте. 1:0 в пользу англичан – наиболее вероятный исход матча по версии букмекеров. На это предлагался коэффициент 5.90.
- Дата проведения
- 16 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 13 Беллингем.
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Сербия –
Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.
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Англия –
Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вторым по вероятности результатом была победа Англии со счетом 2:0 за 6.20.