Англия обыграла Сербию на Евро-2024 – 1:0. Букмекеры предсказали точный счет матча

Сборная Англии обыграла Сербию в 1-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил Джуд Беллингем забил на 13-й минуте. 1:0 в пользу англичан – наиболее вероятный исход матча по версии букмекеров. На это предлагался коэффициент 5.90.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вторым по вероятности результатом была победа Англии со счетом 2:0 за 6.20.

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