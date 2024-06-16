Кирилл Бельский ждет много голов во встрече Сербия – Англия на Евро-2024

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Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч Сербия – Англия на Евро-2024.

«Настал черед Англии стартовать на Евро-2024!

Команда Саутгейта – фаворит встречи с Сербией. На победу англичан дают 1.48.

Поэтому опять ищем интересные ходы в этом матче. Например «обе забьют: да» за 2.08. Да, Англия любит сушить матчи, но веселые сербы вполне могут ответить. Тем более что команда Саутгейта пропустила в четырех из пяти предыдущих поединков. Сербия забивает три встречи подряд.

Ну и тотал больше 2.5 за 1.90 тоже смотрится. Матч должен быть интересным!» – считает Бельский.

Матч состоится 16 июня, начало – в 22:00 мск.

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Англия – фаворит Евро впервые в истории. А как было раньше?

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