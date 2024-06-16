Англия выиграла всего один стартовый матч на Евро – 1:0 с Хорватией в 2021-м

Сборная Англии выиграла всего 1 из 10 стартовых матчей на чемпионатах Европы

Единственную победу в первом матче Евро за всю историю выступлений англичане одержали в 2021-м – 1:0 с Хорватией. Тогда Англия добралась до финала, где уступила Италии.

Стартовые матчи Англии на Евро:

Евро-1968. Югославия – Англия 1:0;

Евро-1980. Бельгия – Англия 1:1;

Евро-1988. Англия – Ирландия 0:1;

Евро-1992. Дания – Англия 0:0;

Евро-1996. Англия – Швейцария 1:1;

Евро-2000. Португалия – Англия 3:2;

Евро-2004. Франция – Англия 2:1;

Евро-2012. Франция – Англия 1:1;

Евро-2016. Англия – Россия 1:1;

Евро-2020. Англия – Хорватия 1:0.

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Англия – фаворит Евро впервые в истории. А как было раньше?