«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей. Зашли котировки до 6.30

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«Шанхай» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» (1:1) в 15-м туре китайской Суперлиги.

Команда Леонида Слуцкого продлила беспроигрышную серию до 16 матчей. До матча «Шанхай» котировался фаворитом за 1.90.

На ничью можно было поставить с коэффициентом 3.50. Точный счет встречи шел за 6.30.

В 16 играх при Слуцком «Шанхай» одержал 12 побед и четырежды сыграл вничью.

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1 комментарий
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Очень рад за Слуцкого один из немногих тренеров из России за рубежом показывающий результат.
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