Биржа ставок Betfair стала титульным спонсором «Васко да Гама». Это рекордный контракт в истории клуба

Теги Васко да Гама Коринтианс высшая лига Бразилия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Биржа ставок Betfair стала титульным спонсором «Васко да Гама», заключив с клубом контракт на полтора сезона.

Стороны не раскрывают подробностей, но руководство клуба сообщило, что «сумма рекордная». Предполагается, что соглашение может быть продлено еще на два сезона. 

По условиям сотрудничества мужская и женская команды клуба будут использовать на своих формах логотип оператора. Кроме того, айдентика Betfair будет размещена в чаше домашнего стадиона мужской команды в Рио-де-Жанейро.

В начале года «Коринтианс» также заключил рекордный контракт с букмекером VaideBet  и получит почти $76 млн по трехлетнему соглашению.

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