Реклама БК Winline появилась в телеграм-каналах букмекеров-конкурентов

Руководитель отдела онлайн-маркетинга БК Olimpbet Владимир Прокофьев сообщил, что в телеграм-канал российских букмекеров появилась реклама БК Winline.

«Winline первым залетел в ТГ-каналы других БК. Ранее telegram ads запрещал рекламу букмекеров.

Выход был один — продвигать бренд через нейминг турниров. Но всё изменилось. Теперь можно напрямую и сразу вести на регистрацию», – написал Прокофьев в телеграме.

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