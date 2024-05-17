Кто на вылет в топовых лигах: Кузяев опередил Николсона, «Удинезе» рискует спустя 30 лет, крах «Униона»

С чемпионами в топ-лигах почти все ясно – интрига осталась только в АПЛ. С борьбой за выживание – интереснее. Изучаем, как расклад перед решающими турами сказывается на коэффициентах.

АПЛ: новички вылетают в полном составе

Один из самых скучных сезонов с точки зрения борьбы за выживание в истории всего турнира. Три новых участника – все вылетели. Такой расклад просматривался уже, начиная с первых туров. «Лутон» до сих пор подает признаки жизни, но это уже – дань формальности: команда имеет три очка отставания от «Ноттингема» и разницу на двенадцать голов хуже.

Борьба за выживание давно бы завершилась официально, если бы не штраф «лесников» в четыре балла. В связи с обреченным статусом «Лутон» – даже не фаворит в домашнем матче с «Фулхэмом». Коэффициент на аутсайдера 3.00, хотя у соперника нет мотивации.

Букмекеры почти идеально предсказали нынешний чемпионат Англии. Борьба за выживание – не исключение. Единственное – несколько промахнулись с «Бернли». Ожидалось, что коллектив Компани опередит «Ноттингем».

Ла Лига: «Лас-Пальмас» по курсу «Пари НН»

В чемпионате Испании «Альмерия» и «Гранада» потеряли реальные шансы на спасение еще после первого круга.

А главный сюжет у аутсайдеров – катастрофа «Лас-Пальмаса». Несколько напоминает «Пари НН».

Результаты команды в нынешнем сезоне– лучшая реклама xG. В первом круге в какой-то момент клуб имел перебор в 15 очков и пропустил на 20 (!) голов меньше ожидаемого. «Лас-Пальмас» шел в первой десятке Ла Лиги, но метрики рисовали клубу темные перспективы в заключительной части сезона…

Так и произошло. «Лас-Пальмас» в 2024 году выиграл только один раз, в последних девяти матчах героически набрал одно очко, а в ближайшем туре сыграет против… ожившего конкурента «Кадиса». Запас за два тура – в шесть баллов. Для спасения хватит либо ничьей, либо не проиграть «Алавесу».

О кризисе «Лас-Пальмаса» говорит коэффициент выше 5.00 на победу в ближайшем матче.

Любопытно, что у аналитиков Opta именно «Лас-Пальмас» был главным претендентом на понижение в классе. Здесь из тройки итоговых аутсайдеров угадали только «Гранаду».

Серия А: кризис «Удинезе» и шесть кандидатов

Самая интересная ситуация сложилась в Италии. В Серии А за два тура до финиша вылетела только «Салернитана». В 37-м туре будет два ключевых матча внутри этой группы: «Сассуоло» дома примет «Кальяри», а «Удинезе» сыграет против «Эмполи».

Кстати, «Удинезе» не вылетал ровно 30 лет. С 1995 года клуб относительно уверенно держится в элите.

Расклад выглядит пугающе запутанным, если посмотреть в таблицу, но для букмекеров все очевидно – вылетят «Сассуоло» и «Эмполи». Первых губит отставание в три очка и выезд в Рим в последнем туре; вторых – гостевая игра в Удине и финальная встреча с мотивированной «Ромой».

А еще у «Фрозиноне» и «Удинезе» есть любопытный бонус. При определенных раскладах ничья в последнем туре может спасти их вместе.

Кстати, именно «Фрозиноне» был фаворитом на понижение у букмекеров. Аналитики Opta называли пока совсем ошибочную тройку: «Кальяри», «Дженоа» и «Лечче».

Лига 1: Кузяев спасен, Николсон отстранен

Во Франции с недавних пор всего 18 команд, вылетают напрямую только две. Один неудачник известен – «Клермон» вылетел под небольшой шум об отстранении игрока «Спартака» Шамара Николсона.

«Гавр» Кузяева формально еще не спасен, но тут та же история, что у «Лутона» и «Ноттингема». Разница мячей в любом случае лучше. Это большая победа для команды Далера. Перед началом сезона «Гавр» считался основным кандидатом на последнее место в Лиге 1. Вылет клуба оценивался коэффициентом 2.50. Кстати, «Клермон» шел у аналитиков тринадцатым.

Вторым неудачником с вероятностью в 99% будет «Лорьян». «Оранжевые» представили на финише чемпионата серию из семи поражений подряд. Теперь их спасет только крупная победа над «Клермоном» в последнем туре и такое же поражение «Метца» в домашней игре с ПСЖ. Нужно отыграть дефицит в семь голов по разнице мячей. Сказка, учитывая форму команды.

Бундеслига: от Лиги чемпионов до вылета?

В Германии такой же регламент, как и во Франции, но ситуация интереснее. «Дармштадт» попрощался с элитой. Он шел первым кандидатом и до сезона. Одна из статистических моделей вовсе давала аутсайдеру только семь очков и ни одной победы.

Второй явный фаворит – «Кельн»: отставание в три очка от «Униона», разница мячей хуже на три, в последнем туре играть с крепким «Хайденхаймом». Букмекеры, несмотря на мотивацию, фаворитом дают именно хозяев поля за 2.40.

16-е место и путевку в стыковые матчи пока зарабатывает участник Лиги чемпионов «Унион». Берлин в какой-то момент отдалился от опасной зоны, но сейчас имеет безвыигрышную серию из семи встреч.

В случае победы можно подвинуть «Майнц» (играет на выезде с «Вольфсбургом») или «Бохум» (на выезде с «Вердером»).

«Унион» выходит на решающий матч против «Фрайбурга». Гости, во-первых, могут заскочить в еврокубки, во-вторых, прощаются с местной легендой – тренером Кристианом Штрайхом. В связи с этим и коэффициент на «Унион» отнюдь не очевиден – 2.10.

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Фото: HIMAGO/Andy Rowland, Daisuke Nakashima/AFLO, Tano Pecoraro/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias/Global Look Press