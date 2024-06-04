Игорные заведения в Казахстане заработали 284 млрд рублей за 2023 год

Казахстанские игорные заведения заработали около 284 миллиардов рублей за прошлый год.

«В 2023 году совокупный годовой доход налогоплательщиков, осуществляющих деятельность азартных игр и пари, составил 1 триллион 270 миллиардов 100 миллионов тенге (284 млрд рублей – прим. Sports)», – сообщили в комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

В 2022 году организаторы азартных игр и пари в Казахстане заработали 210 миллиардов рублей.

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