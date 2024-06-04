Игорные заведения в Казахстане заработали 284 млрд рублей за 2023 год

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на теннис Ставки на сегодня Sports – Казахстан Ставки

Казахстанские игорные заведения заработали около 284 миллиардов рублей за прошлый год.

«В 2023 году совокупный годовой доход налогоплательщиков, осуществляющих деятельность азартных игр и пари, составил 1 триллион 270 миллиардов 100 миллионов тенге (284 млрд рублей – прим. Sports)», – сообщили в комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

В 2022 году организаторы азартных игр и пари в Казахстане заработали 210 миллиардов рублей.

Ставки на Спортсе

Роналду – третий фаворит гонки бомбардиров Евро-2024. Это справедливо?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий