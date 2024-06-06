50.00 – Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории «Реала»

Букмекеры начали принимать ставки на достижения Килиана Мбаппе в «Реале».

За 50.00 можно поставить на то, что французский нападающий станет лучшим бомбардиром в истории «Реала». Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 450 голов за 438 матчей.

На то, что Мбаппе побьет рекорд Роналду по голам за «Реал» за один сезон дают коэффициент 6.00. В сезоне-2014/15 португальский форвард забил 61 мяч.

Ставки на Спортсе

Букмекеры поставили для Мбаппе в «Реале» тотал в 28,5 гола. Ни Роналду, ни Роналдо в дебютный сезон его не пробивали