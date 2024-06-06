50.00 – Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории «Реала»

Теги Криштиану Роналду Ла Лига Килиан Мбаппе Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры начали принимать ставки на достижения Килиана Мбаппе в «Реале».

За 50.00 можно поставить на то, что французский нападающий станет лучшим бомбардиром в истории «Реала». Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 450 голов за 438 матчей.

На то, что Мбаппе побьет рекорд Роналду по голам за «Реал» за один сезон дают коэффициент 6.00. В сезоне-2014/15 португальский форвард забил 61 мяч.

Ставки на Спортсе

Букмекеры поставили для Мбаппе в «Реале» тотал в 28,5 гола. Ни Роналду, ни Роналдо в дебютный сезон его не пробивали

2 комментария
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Да пока он эти 451 гол наклепает, уже инфляция эти х50 сожрет до х5, и смысл столько лет ждать, что бы выиграть ставку с коэффициентом 5?
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9 сезонов по 50+ голов. Он в ПСЖ столько не забивал, а там проще, ведь вся команда на него играла
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